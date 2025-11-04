IMD全球數位競爭力 台灣8項指標居全球前三

總部位於瑞士的洛桑國際管理發展學院（IMD）週二（4日）發布的2025年IMD世界數位競爭力排名中，台灣位列全球第十。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕總部位於瑞士的洛桑國際管理發展學院（IMD）週二（4日）發布的2025年IMD世界數位競爭力排名中，台灣位列全球第十。數發部表示，台灣共有8項指標位居全球前3名，凸顯在研發量能、高等教育與企業敏捷度具有優勢，為人工智慧（AI）產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。

該排名根據知識、技術和未來準備這三個關鍵因素，對69個經濟體適應、探索和受益於數位轉型的能力進行了評估，這3個關鍵因素包括9個子因素和61個指標。

3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）在3個因素中，台灣在未來準備方面表現最佳，排名上升3位至全球第3，而技術排名第11位（下降四位），知識排名第16位（上升三位）。

台灣的IT和媒體股票市值佔GDP的比例位居全球第1，人均研發人員數量、企業敏捷性以及研發總支出佔GDP的比例均位居全球第2。

台灣在數學教育程度、高等教育普及率、企業對機會或威脅的反應能力以及大數據分析在決策中的應用等方面也排名第3。

根據IMD的報告，瑞士、美國和新加坡是數位技術最嫻熟的前3個國家。

數發部指出，這次調查評比中，台灣名列全球前3名的指標有8項，顯示在特定數位領域具備頂尖實力，尤其在研發量能、高等教育與企業敏捷度等方面展現優勢，為AI產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。

其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」持續位居榜首；「研發總支出GDP占比」、「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第2名；「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25至34歲人口中接受高等教育比率」、「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」排名第3名。

