焦點股》世界先進︰Q3獲利創6季新低 股價逆勢上揚

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今公布第三季財報，每股稅後盈餘0.93元，創6季以來獲利新低；不過，市場傳出，大股東台積電（2330）將專注先進製程，成熟製程將會逐漸轉移到世界先進，利多消息激勵世界先進早盤股價上揚，最高達103元，上漲5.8元、漲幅近6%，截至10點35分，成交量逾8900張，股價暫報100元、上漲2.8元。

世界先進今下午將召開法說會，該公司昨公告董事會敲定12吋廠與8吋廠資本支出共超過260億元，其中，12吋機器設備及相關廠務設備支出達213.16億元，投資主要因應公司業務成長需要的生產用途。

世界先進今也公告第三季財報，第三季稅後淨利17.03億元、季減16.64%，每股稅後盈餘0.93元，創6季以來獲利新低；世界先進先前曾預告，隨著客戶上半年備貨較多，下半年營運趨緩，第三季營運成果與第四季展望，下午法說會將有所說明。

