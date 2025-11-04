擺脫對輝達依賴！中國祭補貼 資料中心使用本土晶片電費將減半

知情人士表示，中國政府正擴大補貼，將使用本土晶片的資料中心電費減半。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著北京方面加強支持，以促進中國本土晶片產業的發展，並與美國展開競爭，中國也擴大了對國內一些大型資料中心的補貼，將他們的能源費用減半，希望藉此鼓勵中國科技公司使用本土晶片，降低對輝達（NVIDIA）的依賴。

《金融時報》報導，由於北京禁止企業購買輝達AI晶片，導致字節跳動、阿里巴巴和騰訊等中國科技巨頭面臨更高的電力成本，地方政府已擴大激勵措施來協助這些公司。

知情人士補充，先前一些科技公司也向監管機構抱怨，使用華為和寒武紀等公司生產的國產晶片導致他們成本增加，而這些晶片的能源效率也不如輝達的產品，因此中國政府推出了新的補貼政策。

甘肅、貴州、內蒙古等資料中心建設密集的省份地方政府已做出回應，提供補貼，將大型資料中心的電費調降高達50％，但前提是資料中心要使用中國國產晶片。知情人士表示，使用輝達等外國供應商晶片的資料中心則不符合補貼條件。

此舉進一步表明，中國正在鼓勵國內科技公司擺脫對輝達的依賴，以促進本土半導體產業發展，以便在AI競賽中與美國展開競爭。專家表示，以相同的運算能力來看，使用中國晶片所需的電力要比輝達H20高出約30到40％。

中國領先的晶片製造商華為一直試圖透過將旗艦晶片昇騰910C組成更大的叢集，藉此克服單晶片運算能力較弱的問題，但這增加了營運的用電成本。雖然科技公司通常會從第三方資料中心營運商租賃運算能力，但他們仍需要自己建立大量的運算能力，以滿足不斷成長的AI需求。

