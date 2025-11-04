焦點股》精成科：探針卡供不應求 噴出挑戰漲停

瀚宇博總經理陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠瀚宇博（5469）旗下子公司精成科（6191）合併日本PCB大廠Lincstech，成功卡位AI相關半導體領域，精成科表示，Lincstech的Probe Card（探針卡）客戶需求大於供給，主要供應美國客戶，成為記憶體HBM客戶指定用板，探針卡將是明年擴產投資重點，預估探針卡業務明年年增率可望維持雙位數成長，隨著日本廠去瓶頸化後，產能可提升20%。

截至9:51分左右，精成科股價帶量大漲6.38%，暫報125元，成交量逾4.55萬張，已超過昨日全天成交量3.49萬張。

瀚宇博總經理陶正國表示，公司持續發展高階技術能力應用，子公司精成科旗下的Lincstech，在日本兩個工廠主要配合HBM記憶體、探針卡應用等應用，供應美系客戶，明年探針卡成長動能強勁，年增率將有雙位數，也會持續進行投資。

陶正國表示，客戶持續上修訂單，明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，為因應客戶2027年的需求，公司提早在今明兩年進行產能擴充。

