財經 > 證券產業

焦點股》台積電：AI需求先進製程強勁 股價平高

2025/11/04 10:10

台積電股價平高（記者洪友芳攝）台積電股價平高（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求先進製程強勁，支撐台積電（2330）持續調漲先進製程代工價的競爭優勢，激勵今股價開高走高，截至9點40分，股價最高來到1525元、上漲25元，平歷史新高價，市值達39.54兆元。

OpenAI與亞馬遜簽署規模380億美元的交易，支應OpenAI永不滿足的算力需求。美股周一除了道瓊指數收跌之外，輝達等大型科技股股價多上漲，亞馬遜股價創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數持續收漲。台積電ADR上漲1.47％，收在304.86美元。

受惠AI與高效能運算（HPC）需求激增，客戶端傳出台積電於9月起陸續通知所有客戶，針對5奈米、4奈米、3奈米、2奈米及以下先進製程技術，將連續調漲價格4年，預計2026年開始實施，明年平均漲幅達6%-10%，比市場預期為高。客戶端表示，台積電自2024年開始，每年皆對先進製程調高價格，隨著投資與生產成本走高、維持高毛利等因素，每年調漲價格將是必然走勢。

