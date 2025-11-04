焦點股》台光電：投信跪著回補 股價噴出逼近台積電

台光電董事長董定宇。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）因掌握AI關鍵材料，高階CCL供不應求，今年以來業績與獲利續創歷史新高，連續3季賺逾一個股本，近期股價開啟飆漲模式，先前傳出台光電被中國生益科技與韓國斗山競爭對手搶單，投信自9月起至10月30日持續大賣台光電合計達4377張，拖累台光電股價大幅修正，更摜破季線，在台光電繳出亮麗財報後，投信近兩日被迫買回1060張，推升台光電股價連日大漲，今日早盤一度勁揚近8%，站上1525元，再創掛牌天價。

截至9：30分左右，台光電股價大漲7.45%，暫報1515元，成交量逾3335張。

隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，台光電第3季營收達251.5億元，稅後淨利39.6億元，每股稅後盈餘11.19元，連續3季賺逾一個股本，累積前3季每股稅後盈餘達31.23元，台光電對未來抱持高度信心，旗下全產品線市場前景持續看好，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

