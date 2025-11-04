自由電子報
財經 > 證券產業

宏達電擴大合作 VIVE Eagle 體驗店全台逾 200 家

2025/11/04 09:44

宏達電宣布，與台灣大、和嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路品牌擴大合作，啟動全台逾 200 家 AI 智慧眼鏡體驗服務。（宏達電提供）宏達電宣布，與台灣大、和嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路品牌擴大合作，啟動全台逾 200 家 AI 智慧眼鏡體驗服務。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕　宏達電今日宣布，與台灣大、和嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路品牌擴大合作，啟動全台逾 200 家 AI 智慧眼鏡體驗服務。　　

宏達電指出，因 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡自上市以來反應熱烈、體驗需求持續攀升，HTC 與台灣大哥大擴大合作，將自 11 月 5 日起於全台新增 104 家 myfone 直營門市展示 VIVE Eagle，服務範圍將涵蓋主要都會區、重點城市商圈及鄉鎮區域，讓消費者能就近前往門市體驗及選購，親身感受 AI 穿戴科技的便利與魅力。

宏達電說，此次擴展亦攜手精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其合作的多家專業經銷夥伴，包括得恩堂眼鏡（中山北路店、敦南店、左營店及五福二店）、保視力眼鏡（忠孝店）、皇家眼鏡（八德店及新竹文化店）、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡（風格店）、聯合眼鏡（Sogo旗艦店）、中信眼鏡（鹿港店）、第一眼鏡及光亮眼鏡等10家眼鏡經銷通路品牌、共計14家門市。各合作門市同步提供展示、體驗、配鏡、驗光與銷售等完整服務，打造更貼近生活的 AI 智慧眼鏡服務網絡。

宏達電指出，VIVE Eagle 銷售服務據點選擇以實體門市為核心，基於「提供完整體驗與服務」的理念， VIVE Eagle 支援繁體中文語音操控及專屬 App 介面，並可連接 Google Gemini、OpenAI GPT 等主流 AI 平台，讓使用者能「動口不動手」，在旅行、通勤或運動時專注當下，體驗科技與時尚自然融合的智慧生活。

