焦點股》 智邦：市場調高目標 亮燈漲停

智邦今日攻上1180元，創歷史新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股智邦（2345）受到外資調高目標價，今日股價開高走高，早盤一度攻上漲停1180元，創歷史新高價，截至9:10分，股價仍高掛漲停，成交量逾3900張，漲停委買張數逾1100張。

市場人士指出，智邦本季800G switch網路交換器會多一個客戶，預期800G明年佔營收比上升至中雙位數。外資指出，由於AI加速模組表現優於預期，預期在2027年底運算能量翻倍，智邦明年總營收將成長23%，維持正面評等不變。

請繼續往下閱讀...

外資調升智邦2025-2027年EPS分別逾40元、50元、60元，給予明年25倍本益比評價，同步調升目標價。

智邦第三季財報將在11月6日公布，智邦第三季營收729.5億元，創下歷史單季新高，累計前9月營收達1763億元，同步寫下歷史同期新高紀錄，市場人士指出，智邦第三季在營收創高，以及第二季的匯損回沖下，第三季獲利可望創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法