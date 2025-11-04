Fed理事庫克：12月有望降息

聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週一表示，12月份的聯準會會議「有可能」會降息。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週一表示，她認為12月份的聯準會會議「有可能」會降息，但最終決定將取決於現在到會議期間所取得的各方資訊，特別是在美國聯邦政府關門導致官方經濟數據延遲發布的情況下。

《路透》報導，庫克週一在布魯金斯學會（Brookings Institution）發表演講中指出，目前聯準會正面臨兩難局面：如果利率維持太高，勞動市場可能會快速惡化；但若降息幅度過大，通膨預期又可能失控。庫克強調，每次決策都會根據最新的數據來判斷。

請繼續往下閱讀...

但庫克也坦言，自10月1日聯邦政府關門以來，就業、通膨與經濟成長等官方數據都暫停更新，「現在要發表經濟展望相當具有挑戰性」。

不過，庫克強調，聯準會並不是「盲目行事」，官員們仍透過其他行政資料、民間機構的統計，以及聯準會自己對企業和家庭的調查，來掌握經濟狀況。根據聯準會目前掌握的資料，她認為通膨可能因關稅影響而「維持偏高」，而勞動市場「依然穩定」，但已有降溫跡象，甚至可能比預期更快放緩。

報導指出，庫克上週投票支持Fed降息1碼（0.25個百分點），理由是這樣的政策仍屬「溫和緊縮」，有助於抑制通膨，同時反映她認為目前勞動市場惡化的風險大於通膨再升高的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法