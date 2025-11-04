自由電子報
三星SDI傳與特斯拉洽談供應ESS電池

-0001/11/30 00:00

三星SDI正與特斯拉洽談供應儲能系統電池。（示意圖，美聯社）三星SDI正與特斯拉洽談供應儲能系統電池。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，南韓電池製造商三星SDI（Samsung SDI）正與美國電動車大廠特斯拉（Tesla）洽談供應儲能系統（ESS）電池事宜。

報導指出，該筆交易訂單價值約達3兆韓圜（約新台幣646.6億元）以上。若協議達成，將意味著在減少對中國供應鏈依賴的策略上再邁進一步。

近來，隨著美國削減電動車補貼，南韓多家電池製造商正調整生產方向，將部分電動車電池產線轉為製造儲能系統，以因應市場變化。三星SDI本月稍早在公司財報電話會議中亦表示，受到合資夥伴斯特蘭提斯（Stellantis）的電池需求下滑影響，計畫把位於美國印第安納州的部分電動車電池產線改為生產ESS產品。

據南韓《韓國經濟日報》週一（3日）報導，三星SDI已與特斯拉達成初步協議，將在未來3年間供應ESS電池。

對於上述報導，特斯拉暫未發表任何評論。

