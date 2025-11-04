自由電子報
台股開盤》台積電領逾700家齊揚 指數漲逾200點登28539點新高

2025/11/04 09:06

台積電領逾700家齊揚，指數漲逾200點登28539點新高。（資料照）台積電領逾700家齊揚，指數漲逾200點登28539點新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜刷新天價，帶動美股週一續揚，而台積電ADR收盤上漲1.47%，台股週二在台積電、聯電、南亞科等電子股開盤續揚，指數開盤漲30.17點，以28364.76點開出，在電子續扮領頭羊，金融與傳產全面助攻，在上市櫃逾770家公司上漲下，指數開高走高，漲逾200點，指數來到28539點，再刷新天價。

ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，亞馬遜創歷史新高，美國華爾街股市3日大多收漲，僅道瓊下跌。

道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。

標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。

那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。

費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。

