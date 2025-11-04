WSJ：華府官員一致反對 成功阻止川普讓輝達先進晶片輸中

知情人士透露，在華府官員幾乎一致的反對下，美國總統川普決定不讓輝達先進晶片輸中。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，在美國總統川普和中國國家主席習近平在南韓會晤前不久，一個緊急問題浮現，川普希望在會中討論輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出向中國出售新晶片的請求，但由於這一提議幾乎遭到官員們的一致反對，最終川普才決定輝達最先進的晶片不賣中國。

《華爾街日報》報導，若是批准輝達Blackwell晶片的出口將是一項影響深遠的政策轉變，可能為美國最大的地緣政治對手中國提供技術加速發展的機會，而輝達執行長黃仁勳一直不停地遊說華府，希望能維持輝達進入中國市場的機會。

官員透露，在準備與習近平會談時，包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）在內的官員告訴川普，這些銷售將威脅國家安全，並提升中國在AI（人工智慧）資料中心的能力，最終可能會反噬美國。

美方在當時已準備在川習會中作出其他讓步，以換取北京允許稀土磁鐵出口。官員表示，反對批准出口的人士還包括貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。官員補充，由於幾乎遭到顧問們的一致反對，川普決定在10月30日於釜山會見習近平時，暫不談輝達的先進晶片議題。

川普的最終決定代表魯比歐和其他顧問戰勝了黃仁勳，Blackwell晶片出口到中國的潛在銷售額高達數百億美元，這可能有助於全球市值龍頭輝達繼續吸引中國AI公司使用其技術。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普會聽取各方對於政策問題的意見，包括來自商界領袖的意見。然而，川普與習近平歷史性的會晤證明，他決策唯一的指導原則是「美國人民的最大利益」。

川習會登場之前，黃仁勳在華府舉行的輝達活動中曾強調全球第2大經濟體的重要性，並預估全球約半數的AI研究人員都住在中國。黃仁勳表示，他擔心美國會將市場拱手讓給中國，並直言，希望川普能協助找到解決辦法。

川普的亞洲行對輝達在中國的業務前景相當重要，在會晤前的幾個月裡，川普曾透露，他會考慮批准出口性能較低的Blackwell晶片。但自從亞洲行之後，川普的立場有所轉變。

《哥倫比亞廣播公司》（CBS）週日播出的節目「六十分鐘」採訪中，川普表示，美國允許中國與輝達進行交易，但不會允許中國購買最先進的晶片，在談到Blackwell晶片時，川普直言，美國不會把這種晶片給別人，但他沒有具體說明他指的是性能最強的版本，還是專為中國設計的低配版。

根據2022年首度實施的出口管制措施，輝達需要取得美國政府的許可，才能向中國出售最先進的晶片。川普政府已表現出允許出口並就限制中國科技業政策進行談判的意願，這加劇了產業的不確定性。

黃仁勳致力向中國銷售Blackwell晶片的行動預計將繼續，尤其是在川普於明年4月訪問中國之前。黃仁勳近期已晉升成為川普最喜愛的企業高層之一，並曾透露，川普經常在深夜打電話給他。

Blackwell系列晶片是輝達至今為止所設計最強大的AI晶片，輝達為了中國市場研發的Blackwell晶片具體規格目前仍未公開。今年8月川普曾稱，他願意批准性能降低30-50％的Blackwell晶片。知情人士透露，一旦獲准，輝達需要2到3個月的時間來研發這款晶片。

