美國爆發「銅板荒」! 麥當勞現金結帳全面4捨5入 被爆恐有「1爭議」

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國麥當勞（McDonald’s）的多州門市實施現金交易「四捨五入」政策，將所有現金付款金額調整至最接近的5分錢（nickel），其原因是全美正陷入嚴重的「銅板短缺」危機。

外媒報導，除麥當勞外，全美超市巨頭克羅格Kroger、連鎖加油站Love’s與居家裝修品牌家得寶Home Depot也同樣面臨銅幣短缺的問題，正採取應變措施。有業者警告，若未來零售業被迫全面以5分錢為單位結帳，恐引發法律與定價爭議。

據報導，若顧客以現金付款且未付精確金額，帳單將自動進行上或下修，最高誤差為2分。例如1筆餐點金額為12.06美元（約新台幣372.79元）的交易，最終將被調整為12.05美元（約新台幣372.48元）。此政策僅適用於現金付款，信用卡與手機App支付不受影響。

這項措施源於美國鑄幣局（U.S. Mint）今年稍早停止生產1分錢硬幣，導致零售業者普遍出現「找零銅板荒」。由於美國總統川普指示財政部停止鑄造新1分錢硬幣，理由是「生產成本遠高於其面值」。

隨著1分錢逐漸退出流通，美國民眾或將迎來新的結帳時代，「銅板找零」正成為過去式。

