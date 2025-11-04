每月多拿1萬元值得嗎？72歲老翁延後領退休金 親揭慘痛教訓

即使好不容易把年金金額提高了，仍有不少人感嘆：「生活並沒有變得輕鬆。」示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休年金是大多數人退休生活的重要支柱，選擇「延後領取」可以增加每個月所獲得的年金金額，被視為確保未來生活安心的關鍵方式。然而，即使好不容易把年金金額提高了，仍有不少人感嘆：「生活並沒有變得輕鬆。」日本一名72歲老翁田中健一（化名）表示，他為了多拿一點退休年金，因此決定等到70歲再開始領年金，但他卻沒料到，70歲之後有許多意料之外的開銷，加上身體健康狀況不比以前好，雖然健一並不認為自己選擇是錯誤的，但現在的生活，仍離理想中的「安穩老後」相去甚遠。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，健一在70歲才開始領取年金，由於他沒有在65歲就馬上領，而是選擇「延後領取」，所以金額有所提升，從原本的每月約13萬日圓（約2.64萬元新台幣），提升到現在的每月約18萬日圓（約3.66萬元新台幣），每個月多出大約5萬日圓（約1.01萬元新台幣）。

健一說：「現在每月退休年金實拿大概15萬多日圓（約3.05萬元新台幣）吧。多出5萬日圓的空間真的很大，這讓我的生活開銷基本都能靠年金支付，有時甚至還有餘裕。當時我心想，這下老後生活總算安穩了。」

然而，這份安心沒維持多久，他的生活接連遭遇了意想不到的支出。

首先是醫療費。70歲之後，原本健康的身體開始出現狀況，高血壓、長年站立工作導致的腰痛惡化，他開始定期就醫與服藥。他說：「70歲以前我幾乎不用擔心醫療費用，但現在每月自付醫療費部分就超過1萬日圓（約2036元新台幣）。如果再多去幾次醫院，真的吃不消。所以最近特別注意健康。」

再來是住宅開銷。健一獨自住在一棟屋齡40年的自有公寓裡。他說：「我原以為有自己的房子就不用擔心房租，結果完全錯了。熱水器先壞了，修理換新花了約20萬日圓（約4.07萬元新台幣）；接著又是馬桶漏水。房子太老了，未來哪裡會出問題誰也說不準，真的很不安。」

更大的打擊來自近年的物價高漲。健一無奈地說：「去超市發現蔬菜、魚、什麼都變貴，連電費、瓦斯費都漲得誇張。雖然現在月領18萬日圓，但實際生活感受上，跟65歲時拿13萬日圓差不多，甚至更吃緊。延後領的那5萬，很快就被醫療費、修繕費和物價漲幅吃光了。」

健一並不認為「延後請領」是錯誤的選擇，因為如果他仍領原本的13萬日圓，現在早就難以為繼。但即便如今每個月多了5萬日圓，生活仍然艱辛，離「安穩老後」的理想相去甚遠。

據日本厚生勞動省2024年的調查，高齡者家庭中，有 30.9% 表示「生活有點困難」，28.0% 表示「生活非常困難」，換句話說，約6成高齡者都感受到經濟壓力。造成困難的主要原因之一，就是持續的物價上漲，在物價上升的同時，但年金金額並未隨之調整，導致其生活愈來愈吃緊。

報導分析，在規劃退休生活時，人們往往專注於「如何增加收入」，卻忽略了「支出增加的風險」。延後領取年金確實是提升退休收入的有效方法，但如同健一的案例所示，增加的金額很可能被醫療費、修繕費與通膨等「意外支出」抵銷殆盡。而老年生活的財務狀況要過的有保障，不僅是每個月領得多，在於能否有足夠的準備與儲蓄，應對那些無法預測、卻幾乎必然會發生的支出。

