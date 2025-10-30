自由電子報
全面降10％！川普宣佈對中國關稅降至47％ 明年4月訪中

2025/10/30 13:25

美國總統川普（右）在韓國釜山金海空軍基地與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（擷取自CNBC）美國總統川普（右）在韓國釜山金海空軍基地與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕睽違6年「川習會」報佳音！美國總統川普會後宣布，雙方「對很多事達成一致」，為回報北京將“努力遏制芬太尼”，並恢復購買美國大豆和其他農產品，即日起，對中國出口商品的關稅也將從57%降至47%。

另，川普表示，他將於4月訪問中國，隨後習近平主席將訪問美國，但他沒有具體說明訪問時間。

CNBC報導，川普週四在韓國與中國國家主席習近平會晤結束時表示，他已與中國就稀土和關鍵礦產達成1項為期1年的協議，並將對北京的芬太尼關稅削減了一半。

川普在離開韓國時乘坐空軍一號告訴記者，與習近平的會晤“非常棒”，並且“做出了許多決定”。

川普表示，“稀土問題已經解決”，並補充說這是一項為期一年的協議，之後每年都會進行談判。他也表示，對中國出口商品的關稅也將從57%降至47%。

作為回報，北京將“努力遏制芬太尼”，並恢復購買美國大豆和其他農產品。

川普表示他將於4月訪問中國，隨後習近平主席將訪問美國，但他沒有具體說明訪問時間。

這是兩位領導人6年來首次會面，會面持續了1小時40分鐘。

