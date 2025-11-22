輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI

輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架AI發展。（資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架AI發展。

綜合外電報導，類似於蘋果（Apple）打造iPhone加iOS加App Store的生態圈，輝達「圍牆花園」策略主要是「軟體加硬體加傳輸協定」，企圖建立一個高度整合、其他廠商難以介入且用戶難以脫離的AI生態系。

輝達已建立強大的軟體壁壘，即全球AI開發者都已習慣用CUDA平台，這些程式碼無法直接在AMD或Intel等晶片上執行，極大推高轉換成本。

另輝達開發了專屬傳輸協定（NVLink），可讓數萬顆GPU串聯運算時傳輸極快，但不容許其他品牌晶片加入，即客戶為了效能，不只晶片，伺服器架構、交換機（Switch）等也都得向輝達靠攏。

還有是系統級銷售（System-Level Scale），輝達不只想賣「單張顯卡」，而是推銷整座機櫃（如GB200 NVL72），就像消費者不能只買輪胎，為了發揮輪胎性能，得引擎和底盤一起買。

正因為輝達透過「圍牆花園」策略，強勢在AI市場圈地，不只創造超高毛利率，且試圖將標準擴張到6G、量子電腦、自動駕駛等領域，所不少大咖客戶近年來也開始「去輝達化」，紛紛展開自研晶片，例如Google的 TPU、AWS的Trainium等。

