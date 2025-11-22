輝達陰謀論2》左手換右手？財報有副本？

輝達執行長黃仁勳強調AI沒有泡沫。（資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕輝達最新財報維持著超高成長率、極高毛利率與大量自由現金流，這份好到不太真實的財報，近年來一直受到市場空方砲火攻擊，其中輝達「最麻吉」的AI雲端運算企業CoreWeave，更是炮火聚焦地。

空方多次質疑輝達與CoreWeave存在著「左手換右手」的槓桿操作，且以此來助推輝達的營收與市場需求。

質疑焦點包括輝達參與CoreWeave融資且優先供貨，CoreWeave優先拿到稀缺晶片後，將其作為抵押品，向黑石集團等機構高額債務融資，拿到貸款後，再向輝達購買更多的晶片。輝達財報就顯示其對CoreWeave等客戶提供高額擔保，輝達可藉此獲得認股權證，因此擔保被歸類為信用衍生品，不需帳列為負債。

另輝達簽署高達260億美元的長期雲端服務承諾，包含對雲端合作夥伴的 數10億美元算力保證，因服務尚未提供，也不被計入負債，僅在備註中揭露。輝達也與台積電、三星等簽訂採購承諾，總額超過500億美元，因尚未支付，也同樣不列入負債、僅顯示在註釋。這些都讓輝達的資產負債表的負債率超極低。

空方還質疑，輝達財報顯示營收與應收帳款同步大增，這也是過去市場常見的營收灌水警訊；且輝達營收來源依賴Microsoft、Meta、Google、Amazon等少數大客戶，假如市場翻轉怎麼辦？但高盛、摩根士丹利等投行大咖依然力挺輝達，所持理由是他們對比了這些大客戶財報，的確編列了數百億美元購買AI伺服器，證明需求是真的。

輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI

