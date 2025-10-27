美股「關鍵48小時」！專家喊2關鍵 蘋果5巨頭財報為牛市續命

美股關鍵48小時！專家表示，只要人工智慧資本支出故事或盈利前景出現裂痕前，科技股將再為牛市續命。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股迎來「關鍵48小時」，在投資人對聯準會可能繼續降息，及提高股票估值抱持樂觀態度，美股上週五收盤創下新高，專家表示，本週三和四，佔據標普500指數約4分之1的5家公司微軟（MSFT）、Google母公司Aalphabet（GOOGL、Meta（META）、亞馬遜（AMZN）和蘋果（AAPL）將公佈其財報，在AI投資盛宴面臨“交卷”時刻，只要人工智慧資本支出故事或盈利前景出現裂痕前，科技股將再為牛市續命。

智通財經報導，對人工智慧技術的投資推動了美股過去３年的這輪牛市，但有關這些公司何時能從這些投資中獲得回報的諸多疑問，正有可能削弱投資者的熱情。

Wealth Consulting Group首席市場策略師萊傑（Talley Leger）表示，本週的情況將決定這場反彈是會繼續下去，還是會暫停下來。

截至目前，財報季開局強勁，標普500指數中超過4分之1的公司已公佈業績，其中約 85%的公司業績均超出華爾街預期，這是4年來表現最好的1次。數據顯示，這一情況表明了當前的良好態勢。

這一表現有助於緩解人們對美中貿易局勢以及美國銀行系統信貸風險的擔憂。同時，它也推動了標普500指數的反彈，使該指數重新回升至歷史高位。7巨頭包括本週公佈業績的5家公司以及煇達（NVDA）和特斯拉（TSLA）佔標普500指數今年漲幅的近一半。

然而，為了保持這些勢頭，投資者們正期待科技巨頭們能夠給出承諾，即數十億美元用於構建計算基礎設施的資金流將會持續下去，並最終在未來帶來回報。

根據數據，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta預計在當前會計年將總計投入3600億美元（約新台幣11.05兆）用於資本支出，其中很大一部分將用於人工智慧領域，分析師預測，明年這一支出將躍升至近4200 億美元（約新台幣12.89兆）。

大型科技公司在人工智慧方面的投入使得衆多行業的股價今年都有所上漲，涵蓋從半導體製造商、網絡公司到公用事業公司等多個領域。全球市值最高的公司、也是此次投入的最大受益者之一的輝達，將於11月19日公佈其業績報告。

截至目前，與人工智慧相關的服務所帶來的收入增長在亞馬遜、微軟和 Alphabet 的雲計算業務中表現最為明顯，這些業務成為了收益報告的重點內容。Meta 也表示，其在人工智慧方面的投資，正在改善其社交媒體業務中的廣告投放和用戶參與度。

然而，這些公司的支出遠遠超過了其從人工智慧技術中獲得的收益。但投資者還是給予了它們一定的信任，今年紛紛助力抬高了大型科技公司的股價，因為他們認為這些支出，將使這些公司能夠在技術廣泛應用，以及新的人工智慧應用場景不斷湧現的情況下佔據主導地位。

瑞銀全球財富管理公司美股主管萊夫科維茨（David Lefkowitz）表示，只要我們沒有發現任何跡象，表明人工智慧資本支出故事或人工智慧盈利前景存在裂痕，我認為這足以支撐牛市態勢。

不過，鉅額的資本支出，卻有可能侵蝕該板塊最寶貴的盈利增長能力，數據顯示，7巨頭預計在第3季度的利潤增長率將為14%，低於第2季度的27%。儘管這一增長率幾乎是標普500指數整體預期利潤增長 8%的兩倍，但這也是該板塊自2023年第1季度以來增長速度最慢的1次。

然而，大型科技公司業績向來都有超出華爾街預期的歷史，許多投資者正是基於此預期進行投資，因為據萊傑稱，這些超出預期的盈利是股市“最大的支撐力量”，這表明人們的預期還有很大的提升空間，這對本季來說是個好兆頭。

