新晶片危機逼迫福斯汽車斷炊！4車款將停產、其中台灣有3款

由於中美貿易爭端引發新的晶片危機，德國福斯汽車將於10月29日起暫停其在德國沃爾夫斯堡工廠的Golf車款生產，其他3款車也將停產。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中美貿易爭端引發新的晶片危機，德國福斯汽車將於10月29日起暫停其在德國沃爾夫斯堡工廠的Golf車款生產。就在這家德國汽車製造商向工人發出內部警告，稱可能出現生產中斷的幾個小時後，歐洲最暢銷乘用車停產的消息傳出。

有跡象表明，Golf停產後，至少其他三款車型也將停產，包括Tiguan、Touran和Tayron，這些車型也由福斯沃爾夫斯堡工廠生產。該公司尚未透露停產時間。

週三（22日）早上，福汽車公司在發給員工的一封信中正式發出了可能停產的警告。信中指出，雖然生產「仍未受到影響」，但由於「形勢瞬息萬變」，「短期內無法排除影響」。

這場危機源自於安世半導體（Nexperia）晶片供應凍結。上個月，在川普政府的壓力下，荷蘭政府接管這家總部位於荷蘭的公司，中國政府則採取報復措施，禁止該公司晶片出口。荷蘭政府於9月30日正式接管該公司，官員表示，由於該公司由中國擁有，因此存在知識產權方面的擔憂。

福斯汽車發言人透過電子郵件向CNBC表示，雖然安世半導體不是該公司的直接供應商，但其汽車零件中使用了部分Nexperia零件，而這些零件由福斯汽車的直接供應商供應。

倫敦時間下午1:15（美國東部時間上午8:15），福斯汽車股價下跌約2%。

