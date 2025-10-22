彭博：中國房地產市場深陷泥沼 外資認賠出售商用不動產

中國房地產市場泡沫自2020年下半年破裂後，迄今仍深陷泥沼，越來越多的外國投資人選擇承受巨額虧損，出售持有的中國商用不動產，這個趨勢可能進一步加劇中國經濟的壓力。 （法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國房地產市場泡沫自2020年下半年破裂後，迄今仍深陷泥沼，越來越多多年前砸重金押注中國房市的外國投資人，被迫選擇承受巨額虧損，出售持有的中國商用不動產，這個趨勢可能進一步加劇中國經濟的壓力。

自2024年年底以來，包括貝萊德（BlackRock）和凱雷集團（Carlyle Group）在內的資產管理業者紛紛拋售中國商用不動產，出售價格遠低於購買價格，導致為這些資產提供融資的銀行也跟著賠錢。

請繼續往下閱讀...

有交易員和銀行員表示，越來越多的全球投資機構正在考慮剝離在中國的資產。匯豐銀行、渣打銀行和其他貸款機構已發出警告，其在中國的房地產貸款違約率將上升。

根據MSCI Real Capital Analytics彙編的數據，過去15年，外國買家對中國的辦公大樓、倉庫、購物中心和數據中心投資了近1400億美元（新台幣4.3兆元）。他們先前押注中國房市，認為隨著經濟活動的增加，中國對商辦的空間需求將持續成長，並給他們帶來獲利機會，但事實證明，這是個嚴重誤判。

隨著中國多家房企接連暴雷，前所未有的房地產供應過剩導致租金下跌，同時還有許多房產價格暴跌，有些甚至跌回10年前的水準。

外國投資人主要投資北京和上海的商用不動產，這些商辦占外國投資人房產投資的很大一部分。但自2019年起，北京和上海的商用不動產估值跌幅已超過40%。

中國主要大城市的商辦空置率高居全球前列，介於20%到40%不等。房地產顧問公司和經濟學家預計，需要數年才能消化中國的商用不動產的過剩供應，反彈得等到數年以後。

一些外國投資人不得不降價出租或續租，有些租金收入比過去低25%。即便如此，外國投資人仍覺得很難從中國房市抽身而退，甚至難以收回成本。現在的問題在於，業主等待出售的時間越長，損失就可能越大。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence） 亞太房地產高級分析師Patrick Wong表示：「外國投資人在中國投資的房產被套牢了。對外國投資人來說，最好的選擇是找到本地買家，不過就連中國國企也在觀望，等待房地產市場出現好轉的跡象。」

MSCI Real Capital Analytics的數據顯示，外國投資人在COVID-19疫情前重金押注中國房地產，2019年外國投資人購買中國房地產的金額創下近200億美元（新台幣6142億元）的歷史新高。

惠譽評級中國房地產行業主管鄧碧瑩表示，中國的惡劣市場環境意味著可能會有更多不良資產被拋售，這些不良資產反過來會影響同類商用不動產的估值，而估值暴跌將進一步拖累一些更健康的房產價值。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲房地產經濟服務主管威爾遜（Nicholas Wilson）預測，2026年中國商辦租金將持續下降，到2030年，中國房地產的名目產值仍將低於2020年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法