「輕稀土」是中國下一波限制目標 ? 高盛點名「3個股」對沖風險

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）最新報告指出，全球稀土與關鍵礦物的供應鏈風險正急劇上升，若稀土供應中斷10%，全球經濟恐損失1500億美元（約新台幣近4.6兆元），西方「去中國化」計畫面臨地質開採與技術瓶頸。

高盛也警告，輕稀土可能成為未來限制的目標，建議投資人可透過特定股票來對沖稀土供應風險，例如Iluka Resources、Lynas Rare Earths與 MP Materials。

《路透》指出，中國於10月9日擴大稀土出口管制，新增五種元素並加強對半導體產業的審查，恰逢美中領袖（川普與習近平）預計舉行高峰會前夕。此舉被視為北京在戰略資源上的「預防性籌碼」。

高盛表示，中國握有壓倒性主導權，關鍵是控制了全球69%的稀土開採、92%的精煉和98%的磁鐵製造。

報告指出，儘管稀土（REEs）市場規模僅約60億美元（約新台幣1837億元），遠不及銅市場的33分之1，但卻是高科技產業的關鍵材料，廣泛應用於電池、晶片、人工智慧與軍事設備，倘若稀土相關產業出現10%供應中斷，全球經濟產出將損失1500億美元，並推升通膨壓力。

高盛認為，關鍵礦物可能成為新一波出口限制目標，點名幫括釤（Samarium）、石墨（Graphite）、鑥（Lutetium）、與鋱（Terbium） 等礦物最容易成為出口限制對象。其中，釤是製造高溫耐熱的釤鈷磁體的重要材料，對航太與國防產業至關重要；鑥與鋱廣泛用於顯示器與感測器，供應中斷將造成GDP顯著損失。

報告也指出，輕稀土元素如鈰（Cerium）與鑭（Lanthanum）也可能成為未來管制焦點，因為中國在開採與精煉領域的主導地位仍難撼動。專家直言，儘管澳洲Lynas Rare Earths與比利時Solvay等西方企業可望部分緩解供應短缺，但全球對中國的依賴仍深。

高盛指出，各國正加速推動稀土及磁體的自主供應鏈建設，但面臨地質稀缺、技術難度與環境挑戰等障礙。主要是重稀土元素除中國與緬甸外極為罕見，其他礦藏規模小、品位低或含放射性，而新礦開發需時8至10年，而稀土精煉設施的建設亦需約5年。

雖然美國、日本、德國正擴大磁體製造能力，但受制於中國掌控的釤等關鍵原料，產能仍受限制。

