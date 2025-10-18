台積電股價反映未來潛力 美媒曝這因素讓它有續漲空間

台積電股價持續吸引投資者關注，因其仍是全球半導體產業的重要供應商。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價持續吸引投資者關注，因其仍是全球半導體產業的重要供應商。儘管產業動態持續變化，但該公司過去一個月的業績仍保持穩定成長動能。

美國投資媒體simplywall報導指出，台積電的動能持續增強，股價過去一個月上漲12.3%，進一步加速了今年以來本已令人印象深刻的上漲動能。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，其今年迄今股價上漲46.4%，過去12個月總回報率高達48.6%，遠超過大多數同行，顯示投資者對其成長前景的信心日益增強。

這些強勁的回報引發了投資人一個關鍵問題：台積電目前的股價是否反映了其未來潛力？或者，對於那些正在考慮入手新股的人來說，台積電是否仍有真正的上漲空間？

台積電目前的本益比為23.9倍，與業界同業及整體產業相比，其股價明顯折讓。其最新收盤價為295.08美元，表明其估值既低於行業平均水平，也低於一些人所謂的「合理市盈率」。

本益比是指公司股價與每股盈餘的比率，是衡量科技和半導體產業價值的通用指標。對於台積電而言，這一相對較低的本益比表明，儘管台積電在創新方面處於領先地位，盈利增長迅速，但市場對其的樂觀程度並不像許多競爭對手那樣。

與美國半導體產業35.9倍的平均本益比以及同業67倍的驚人本益比相比，這種對比更加明顯。

更引人注目的是，台積電的本益比遠低於43.5倍的合理市盈率，如果市場情緒推動估值達到更典型的行業水平，這可能預示著台積電未來將有大幅上漲空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法