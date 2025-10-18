Costco黑鑽卡會員激推12款好物 美食區必買竟是「它」

Costco 美食區受到許多消費者青睞。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多消費者對美式大賣場Costco的印象，不外乎好買又好吃。1位黑鑽卡會員激推12款好物，包括烤雞、玉米捲餅和番茄湯。而且離開 Costco 之前，一定要去美食區買一片披薩，吃完足以讓人撐上好幾個小時。

《商業內幕》報導，佳朵思（Annmarie Gajdos）是公司的高階主管，因為工作忙碌，幾乎沒有時間做飯，所以總是儲備一些方便食用及簡易餐點。

他推薦最愛的12款商品如下：

1、烤雞：佳朵思自爆，每次去Costco不買一隻烤雞就不會離開。而且一隻烤雞夠吃好幾餐。買回來後迅速去骨，用雞胸肉做三明治、捲餅或墨西哥玉米餅等。

2、Kirkland Signature 的雞肉玉米餅套餐：這款套餐所有食材都已準備好，隨時可以享用，堪稱完美的的晚餐。

3、Blount Family Kitchen 番茄湯：兩碗豐盛的湯只需 12 美元，這種可冷凍的番茄湯，幾分鐘就能快速加熱。

4、Don Miguel 的雞肉墨西哥辣椒迷你玉米捲餅：一大袋有50個玉米餅，雖然個頭不大，但吃起來卻很夠，通常一包可以吃1個月。

5、Driscoll's 覆盆子：如果沒有買一盒（或兩盒） Driscoll's 覆盆子，那麼去逛 Costco 就不算完整，加點生奶油超美味。

6、Bel Gioioso莫札瑞拉起司：這些即食莫札瑞拉起司可以加到沙拉或湯裡，美味程度立刻升級。

7、Kirkland Signature 的大西洋鮭魚。這款鮭魚吃起來其他冷凍魚更新鮮，雖然價格稍貴，但物超所值。

8、El Monterey 的玉米捲餅：佳朵思認為，其他品牌的墨西哥捲餅在口味、酥脆度和口感上，都比不上El Monterey 的玉米捲餅。

9、Bibigo韓式炸雞塊：它的味道就像是從餐廳裡出來的一樣，可以搭配四季豆。

10、Tru Fru 巧克力草莓：只需不到 14 美元就能買到一袋，可當飯後甜點。

11、無鹽開心果。佳朵思小時候，奶奶總是會從 Costco 買來一堆 Kirkland Signature 開心果，每當吃這些零食時，都會想起和奶奶一起看電視時剝開心果的情景。

12、美食區披薩：離開 Costco 之前，佳朵思一定會去美食區買一片2美元的披薩，吃完可以撐好幾個小時。

