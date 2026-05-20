超微蘇姿丰搶先黃仁勳抵台！ 傳密會魏哲家爭取2奈米產能

AMD執行長蘇姿丰。（路透檔案照）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰在結束於上海舉行的超微AI開發者日活動後，今日下午私人專機已飛抵台北松山機場，蘇姿丰此行來台，預計將拜訪台積電（2330）等供應鏈，由於台積電（2330）2奈米先進製程產能已被預訂到2028年，先前傳出蘇姿丰親訪南韓三星就2奈米代工合作展開討論，此次蘇姿丰訪台可能親自拜會台積電董事長魏哲家爭取更多產能，蘇姿丰預計22日上午出席AI高峰論壇，分享她在AI浪潮下的戰略、技術革命與算力佈局。

隨著代理型AI（AI Agent）快速發展，使用大量CPU（處理器），蘇姿丰近來強調，AI已進入「CPU+GPU」的時代，資料中心CPU、GPU配比可能從過去1：4朝1：1推進，目前全球超過10億人每天使用AI，到了2030年將成長到50億人，隨著推理和代理需求增長，CPU有了新地位，未來幾年伺服器CPU總潛在市場年複合成長率 （CAGR） 將超過35%，原估到了2030年CPU規模為600億美元，如今翻倍上修至1200億美元，CPU與GPU並非替代，而是互補。

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