台灣新創生態系指數首度進入全球前20

臺灣新創生態系在全球前20大生態系中，成長幅度位居第1。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國際知名創新研究機構StartupBlink5月19日發布「2026年全球新創生態系指數」（Global Startup Ecosystem Index 2026），臺灣在全球120個國家中，排名一舉躍升5名，由2025年的25名上升至2026年的20名，首度進入全球前20強，為歷年來最佳成績，在全球前20大生態系中，成長幅度更位居第1。

報告中指出，臺灣近年積極推動多項國際化的創新創業政策，包含推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN、成立矽谷與東京海外新創基地、設立林口與亞灣新創園、臺灣科技新創基地、推動就業金卡吸引國際創新人才等，建構完善新創生態系，有效提升臺灣國際能見度。

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此外，臺灣在硬體與物聯網領域排名全球第7名，顯示臺灣在半導體及相關產業的深厚基礎，並同步推動AI新十大建設政策，為新創生態系提供了完整的技術人才、供應鏈與產業聚落支持。透過這些政策的支持，已成功促成全球創新夥伴對接臺灣新創生態系，推升臺灣新創生態系的國際競爭力。

除了整體國家排名的躍升，臺灣在城市層級的表現同樣令人矚目。今年臺灣共有3個區域，在全球超過1500個區域中，晉身前1/4，且排名皆大幅進步，舉如臺北科技廊帶排名全球第39名，創下歷史新高；臺南與高雄地區更是大幅躍升257名至全球第194名，充分展現了臺灣地方創新動能正持續增強，形成多元發展結構。

國發會表示，本次臺灣首度進入全球前20名，是政府、產業與新創社群共同推動的豐碩成果，且臺灣具備硬體領導地位與高密度的研發實力，並推動「AI新十大建設」、國家新創品牌Startup Island TAIWAN及矽谷、東京海外新創基地等政策，希望為新創提供完善的創新創業資源，以及拓展國際市場的道路，確保其在全球競爭最激烈的市場中，蓬勃發展並取得領先，期望將臺灣打造為亞洲具影響力的創新創業樞紐。

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