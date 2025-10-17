拿稀土勒贖全球 彭博專欄：開採加工非如半導體 中國終將後悔

中國以稀土恫嚇全球。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國近期的稀土武器化震驚全球，致使人們以為在中國之外建立稀土供應鏈難如登月，彭博專欄作家費克林（David Fickling）指出，事實上稀土的開採與加工不是什麼艱澀技術，而「只要已開發民主國家莫忘此刻的教訓，北京就會後悔曾經以為可以拿著一堆泥土勒贖全世界」。

費克林撰文說，要確保用於軍武、電動車、風機所需的稀土元素的供應無虞，美國政府的支出其實微乎其微，或許相當於白宮增設一個宴會廳（造價2億美元），或者矽谷巨型企業的AI資料中心運作6小時的支出（約3.5億美元）。

該文指出，認為作為地緣政治武器的稀土，相當於是民主國家握有的半導體供應鏈，中國這樣的思維過於誇大稀土的份量。因為稀土的加工不是深奧科學，也不是極紫外光機（EUV）讓3奈米晶片設計實現的技術，後者才是投入數十年研發、斥資數百億美元的登月般創新。

幾乎所有常用的礦產元素都採用相同的製造程序：研磨、焙燒、漂洗、分離，在此領域，工程專家基本上較注重降低成本與安全風險，而非物理或化學方面的根本挑戰。中國在稀土生產的主導地位或許賦予其技術優勢，但在該產業中，這種優勢很容易被抹除。

以萊納斯公司（Lynas Rare Earths）為例，約15年前，因尖閣群島的主權爭議，中國切斷對日本的稀土供應，使該公司成為第一批資源民族主義的受惠者。

東京反應迅速，2011年萊納斯與日本稀土交易公司雙日株式會社（Sojitz）合作，取得日本金屬和能源安全組織（JOGMEC）提供的2.5億元資金，協助推進在澳洲開採稀土、在馬來西亞加工，並透過雙日分銷的計畫。2023年該經費再追加2億美元，用於生產鏑、鋱等重稀土元素，而這正是中國威脅出口管制的重點。

對日本而言，這4.5億美元的資金已將稀土轉化成多半已解決的問題。得益於原礦供應的穩定，日本目前擁有中國之外，全球3分之2稀土磁鐵產能。假設每1美元政府資金能帶動4美元的私人投資，整個計畫約佔9000萬美元公共資金，為東京年度預算支出的百分之一。

日本並非個例，7月間，美國國防部宣布對MP Materials公司進行4億美元的股權投資，以為其稀土磁鐵新廠提供資金。美洲鋰業本月也證實，已與美國能源部敲定協議，以開發內華達州薩克帕斯礦場。

費克林指出，中國或許擁有最大的稀土蘊藏量，但它之所以能獲取當前主要的地位，是因為其自詡為最廉價、最穩定的長期稀土供應國。然而近期的地緣政治恫嚇顯然已完全摧毀該聲譽，數十家對手採礦與加工業者加大努力，試圖取代其地位。

