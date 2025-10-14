自由電子報
多整理家中雜物變現！ 美國投資專家：「1舊品」有望飆破百萬

2025/10/14 16:27

美國投資專家呼籲，民眾若想要增加財富，應該多加整理倉庫舊物，因為許多書籍、遊戲、模型、電子產品等物品，如今可是價值連城的存在。示意圖。（資料照，路透）美國投資專家呼籲，民眾若想要增加財富，應該多加整理倉庫舊物，因為許多書籍、遊戲、模型、電子產品等物品，如今可是價值連城的存在。示意圖。（資料照，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕對於不常使用的物品，民眾除了會拿去垃圾場丟棄、轉賣至二手市場，還會將放進家中倉庫塵封。對此，美國投資機構Real World Investor的創辦人柯普魯基（Adam Koprucki）呼籲，民眾若想要增加財富，應該多加整理倉庫舊物，因為許多書籍、遊戲、模型、電子產品等物品，如今可是價值連城的存在。

柯普魯基分享，一台外包裝密封完整、整台機身完好無損的初代iPhone，等到2030年左右，可能輕鬆突破5萬美元（約新台幣155萬元）以上。示意圖。（資料照，法新社）柯普魯基分享，一台外包裝密封完整、整台機身完好無損的初代iPhone，等到2030年左右，可能輕鬆突破5萬美元（約新台幣155萬元）以上。示意圖。（資料照，法新社）

綜合外媒報導，根據市場研究與諮詢機構Grand View Research數據顯示，美國收藏品市場的交易金額，在2024年達到620億美元（約新台幣1.9兆元），預計2030年將成長至837億美元（約新台幣2.5兆元），年增長率5.3%。投資專家柯普魯基受訪指出，收藏品市場興起反映出投資方式轉變，許多人更關注具有懷舊價值的有形資產。

柯普魯基解釋，這些懷舊物品不僅擁有勾起人回憶過往的吸引力，如果這些物品維持「包裝全新」的狀態，還有望賣出比原價高出10倍的好價錢；倘若已開封過，但商物品狀況良好，仍能談到不錯價碼，建議大家販售前可以請專業人士來估價。因此，他鼓勵民眾好好整理家中閣樓、車庫、倉庫或地下室，能挖出意想不到的寶貝。

柯普魯基表示，「大多數人丟掉的物品，其實能在幾年內可以支付他們的退休金。事實上，到了2030年，很多人家裡的特定日常用品，可能比股票投資組合來得更值錢。」他舉例，最令人印象深刻的案例，是2007年推出的初代iPhone，當年一支僅售價499至599美元（約新台幣1.5萬至1.8萬元），經過10多年，價格持續瘋狂上漲。

柯普魯基分享，一台外包裝密封完整、整台機身完好無損的初代iPhone，在現今拍賣市場可達2萬美元（約新台幣62萬元），等到2030年左右，可能輕鬆突破5萬美元（約新台幣155萬元）以上。然而，柯普魯基算是保守估價，因為早在2023年，就有一支4GB版本的初代iPhone，被賣出19萬372美元（約新台幣590萬元）的天價。

除了電子產品，柯普魯基還推薦大家多注意，家中是否有1980至1990年代的物品，像是任天堂遊戲卡匣、《寶可夢》卡牌、《星際大戰》公仔、《變形金剛》玩具、《哈利波特》初版書籍等，這些物品當年售價非常親民平價，但現在各個身價不凡，這幾年陸續出現驚人拍賣價格，從2萬至200萬美元（約新台幣62萬至6205萬元）皆有。

