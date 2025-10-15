逾4成供應婚育宅 Q4全國7處共1831戶社宅招租

新北市林口世大運選手村社宅釋出454戶當作婚育宅。（國家住都中心）

〔記者徐義平／台北報導〕婚育宅穩定供應中，第四季釋出761戶。國家住宅及都市更新中心今發布第四季社宅招租資訊，其中台北市、新北市與高雄市等共有7處招租，而台北市文山區「自慢藏」都更分回戶，以及新北市林口世大運選手村社宅等合計494戶則全數規劃為中央婚育宅專案，租期最長可達12年、預計27日開放申請。

根據國家住都中心發布，第四季招租社宅包括新北市三重區「富貴･好室、高雄市三民區「美都･安居」、「明仁･好室」以及鳳山區「鳳誠･安居A」、「鳳誠･安居」，還有台北市「自慢藏」都更分回戶、新北市林口世大運選手村等共7處，合計1831戶，其中包含761戶婚育宅、占比超過4成。

台北市文山區「自慢藏」都更分回戶40戶，全數當作婚育宅招租。（國家住都中心提供）

國家住都中心執行長柯茂榮指出，社宅在居住正義扮演最關鍵角色，前總統蔡英文任內規劃直接興建12萬戶社宅，其中國家住都中心負責6.9萬戶，而總統賴清德則規劃直接興建13萬戶，國家住都則要負責的7成。

而今年國家住都中心招租社宅數量共4864戶，其中1022戶是婚育宅，後續每一處社宅都會保留2成作為婚育宅，至於，婚育宅資格則分為新婚兩年內，以及育有0至6歲的學齡前家庭，前者租期為3加3、共6年，後者則最長可達12年。

明年婚育宅 戶數拚1050戶

明年全國預計半數縣市，也就是11個縣市、22處社宅將完工招租，預估新建完工戶數約5251戶，全年將提供1050戶當作婚育宅，而明年完工社宅數則以新北市最多、有8處。

