〈財經週報-另類投資〉Pokemon Illustrator 價值1.5億 創世界紀錄

「Pokemon Illustrator」價值高達台幣1.5億元，創下金氏世界紀錄。 （翻攝Logan Paul推特）

記者鄭景議／專題報導

「黃昏莉莉艾」一張卡要價500萬元曾引起台灣社群轟動。但其實論起拍賣價，莉莉艾還遠不是最高，有些世界上僅有數十張又歷史悠久的寶可夢卡，動輒千萬甚至上億元。知名國外網紅Logan Paul就曾經用價值127萬美元的PSA鑑定等級9的「Pokemon Illustrator」，再加上400萬美元，從義大利知名卡牌收藏家Matt Allen手中換得PSA鑑定等級10的「Pokemon Illustrator」，折合台幣約1.5億元，創下金氏世界紀錄。

全球剩不到10張 等級達10僅此1張

這張「Pokemon Illustrator」是日本漫畫Coro Coro Comic於1998年所舉行的兒童插圖比賽中特別推出的獎品，當年除了贏下比賽就沒有方法可以入手，全球就僅發出41張，經過多年剩下的僅不到10張，而PSA鑑定等級達10的「Pokemon Illustrator」，全球更僅此這張，無怪乎能創下金氏世界紀錄。

請繼續往下閱讀...

作為寶可夢初代最熱門的噴火龍，其卡片價值也相當可觀，初版的寶可夢卡牌中稀有的「無陰影第1版立體」噴火龍，也曾在拍賣會上以42萬美元（台幣1,373萬元）售出。

去年底亞洲天王周杰倫，在IG分享自己去見寶可夢公司總裁石原恆和與他的妻子，石原恆和當場送上特別製作的員工限量卡片，不但有親筆簽名，還有畫像等，這張卡因為是石原恆和60歲生日時特別製作的卡片，不對外販售僅送給身邊的親友及員工，因此十分珍貴，同張卡片曾在拍賣會上以24萬7,230美元（約台幣811萬元）高價賣出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法