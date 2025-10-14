焦點股》至上︰受惠三星獲利成長 激戰漲停價

南韓三星電子上季獲利強勁成長逾三成，IC通路商至上（8112）是三星代理商，盤中強攻漲停價。（路透資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕南韓三星電子公布最新財報，受惠全球記憶體漲價，上季獲利強勁成長逾三成，創近三年來最高佳績，遠超過市場預期，IC通路商至上（8112）是三星代理商，今股價也跟著強漲，盤中拉至50.2元漲停價，上漲4.5元，截至10點07分，漲停打開，股價站暫報50元、上漲4.3元，漲幅9.41%，成交量逾2.2萬張。

三星10月14日公布2025第三季（7-9月）初步財報，初估第三季營業利潤達12.1兆韓元（約85億美元），較去年同期9.18兆韓元大增31.8%，創2022年第二季以來新高，並優於市場預期的10.1兆韓元。第三季營收初估達86兆韓元，較2024年同期成長8.7%。三星第三季獲利強勁主要動能來自AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求急升，推升DRAM報價走高，挹注獲利明顯成長。

至上9月營收為197.98億元，月增23.84%、年減19.48，前9月累計營收為1561.94億元、年減16.18%，獲利也較去年同期下滑。主要因客戶上半年仍在消化庫存中，加上代理三星HBM3取得原廠貨源和客戶訂單有限，致使貢獻至上營運不如預期，第四季及明年是否會有改善待觀察。

