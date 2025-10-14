獨家》擴大內需挺機械業 經部：匡列50億優先採購國產設備

台中精密製造業者憂心，下半年勞工放無薪假情況加劇。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕機械業近期苦於訂單縮減危機，機械廠頻傳放無薪假（減班休息）。對此，經濟部產發署表示，透過研發轉型計畫支持各大製造業優先採購國產設備，以擴大內需市場方式帶動機械業接單改善，相關經費已匡列50億元。

精密機械發展協會理事長張市育表示，兩週前參加全球最大的德國漢諾威歐洲工具機展（EMO），觀察到今年規模銳減1/2、參展廠商減少1/3，他坦言「全球機械廠普遍沒訂單」，中部下游供應商衝擊加深。

請繼續往下閱讀...

談及如何協助機械業者改善接單狀況，產發署指出，機械業者反映最急切的窘迫是全球景氣不明朗，接單不順，因此經濟部著重以擴大內需市場方式支持機械業者，韌性特別條例預算中的「研發轉型補助」措施，提供受對等關稅衝擊的製造業個案型最高補助新台幣500萬元，產業聯盟型最高補助4000萬元，其中全新設備購置費最高可編列總經費的40%，並優先支持採購國產設備。

舉例而言，某廠商購置全新國產設備，最高可有200萬元補助，產業聯盟購置全新國產設備，最高可有1600萬元補助。

經費額度上，產發署指出，研發轉型補助預算200億元中，已匡列50億元經費支持優先購置國產設備。

除應急改善機械業接單外，產發署今年2月已推動「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及銷售國際供應鏈」主題式計畫（國產控制器計畫），協助機械業者依據終端市場需求，研發符合實際應用的智慧機械（含工具機）設備，以強化國產控制器的導入與應用。

產發署官員指出，國產控制器計畫主要目標是補足產業中長期技術關鍵缺口，並建立關鍵零組件信賴度，與當前短期景氣協助措施屬性雖有不同，但亦可一定程度協助業者藉由採用國產控制器擴大內需市場。

另為協助業者緩解短期資金與訂單壓力，由中企署提供中小微企業多元發展貸款加碼措施，由貿易署提供爭取海外訂單補助方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法