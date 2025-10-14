Cheap諷台南「滷肉飯招商輝達」！他打臉：AMD落腳台南沙崙

沙崙智慧綠能科學城的投資環境與周邊設施完善，是推薦給全球大廠落地投資的首選。（台南市政府提供）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地進度卡關，台南市長黃偉哲日前提出沙崙A1基地等多塊土地招手，還以台南美食為誘因。網紅Cheap對此卻諷刺，別的國家都在提出補助搶輝達，黃偉哲卻「把夜市當高科技誘因」。不過，言論一出也立刻引發爭議，前柯文哲攝影官潘俊霖就在下方直接留言打臉，指黃偉哲提到的沙崙A1基地，目前正是台灣尖端科技的研發中心，甚至AMD都將進駐成立研發中心，「實在讓人看不下去」。

網紅Cheap日前發文表示，黃偉哲向輝達招手，提出的平實園區、天馬電台、南科F區、G區以及沙崙A1基地、麻豆工業區，「除了平實園區，全屬於工業用地，遠離市中心、以廠房或物流為主」，他還嗆黃偉哲，根本沒搞懂輝達的產業結構，「那些是蓋工廠的地方，不是開會的地方」，他也說，這好比「有人推薦Google台灣總部，從101搬去大甲工業區，說那邊地大又便宜」。

對於黃偉哲說，台南是亞洲知名「美食城市」，若黃仁勳來台南「一定不會想再回台北夜市」，Cheap更批，全世界搶輝達端出的是稅務優惠、法規特區等方案，而黃偉哲端出的卻是「滷肉飯」，把夜市當高科技誘因，「本來就蠻好笑的」。

Cheap文章發布後，引發爭議。曾在柯市府擔任柯P貼身攝影官的「金牌霖」潘俊霖在下方留言指，台南市府首推的沙崙A1用地交通便利，附近有中研院、工研院院區，「目前該地段是台灣未來的矽谷」，甚至AMD執行長蘇姿丰都將進駐沙崙AI基地成立研發中心，他也批：「這網紅真的懂台南嗎？」

針對Cheap更早之前發文指，「外商環境」除了土地和交通，還要讓外派主管、工程師過得舒服，最重要的就是有夜生活環境，要有酒吧、lounge bar、夜店，這些東西甚至「比土地還重要」，只有台北能提供。潘俊霖也稱讓他「開眼界了」，表示10年來他拍過無數次國內外招商會議，第一次聽到幾十億、幾百億投資最重要的是要有酒吧、夜店，而Cheap該篇發文還破萬讚，「真的讓人傻眼」。

