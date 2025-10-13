自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

豐興回應下游期待 鋼筋基價下修300元、型鋼調降800元

2025/10/13 20:00

豐興表示，本週型鋼價格明顯下修，主要是因為長期以來落後於原料與鋼筋的合理價差。（資料照）豐興表示，本週型鋼價格明顯下修，主要是因為長期以來落後於原料與鋼筋的合理價差。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）本週針對盤價做出大幅調整，除了廢鋼收購價維持平盤，鋼筋基價每公噸調降300元，型鋼牌價每公噸下跌800元，調整後廢鋼收購價每公噸7800元，鋼筋基價1.64萬元，型鋼2.3萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價小漲為每公噸315美元（約新台幣9657元），美國貨櫃廢鋼持平為每公噸300美元（約新台幣9197元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸106.65美元（約新台幣3269元）。

豐興表示，本週型鋼價格明顯下修，主要是因為長期以來落後於原料與鋼筋的合理價差，因此這次大幅度調整，同時也呼應了下游看跌的觀望氣氛。而鋼筋價格下調是因為國際小鋼胚下跌，且下游持續觀望，為盡快消除下游觀望氣氛因此調降價格，不過，由於國際原料走勢平穩，後續難以期待大幅度下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財