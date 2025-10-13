豐興回應下游期待 鋼筋基價下修300元、型鋼調降800元

豐興表示，本週型鋼價格明顯下修，主要是因為長期以來落後於原料與鋼筋的合理價差。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）本週針對盤價做出大幅調整，除了廢鋼收購價維持平盤，鋼筋基價每公噸調降300元，型鋼牌價每公噸下跌800元，調整後廢鋼收購價每公噸7800元，鋼筋基價1.64萬元，型鋼2.3萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價小漲為每公噸315美元（約新台幣9657元），美國貨櫃廢鋼持平為每公噸300美元（約新台幣9197元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸106.65美元（約新台幣3269元）。

豐興表示，本週型鋼價格明顯下修，主要是因為長期以來落後於原料與鋼筋的合理價差，因此這次大幅度調整，同時也呼應了下游看跌的觀望氣氛。而鋼筋價格下調是因為國際小鋼胚下跌，且下游持續觀望，為盡快消除下游觀望氣氛因此調降價格，不過，由於國際原料走勢平穩，後續難以期待大幅度下跌。

