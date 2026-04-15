台積電去年平均每位董事酬金大縮水 連前10名都沒有 中信金連3年居冠

上市公司去年揭露董事酬金，中信金連三年居冠。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日揭露上市公司董事酬金，去年獲利大爆發的台積電，平均每位董事酬金僅1573萬元，相較前1年的5071萬元反而呈現大幅縮水，而排名前兩高的公司則同樣是中信金、國巨*，其中中信金已連續3年居首。

根據公開資訊觀測站公告，中信金去年平均每位董事酬金為1億478萬元，比前1年再增加，也是唯一每位董事平均酬金超過億元的公司；國巨*平均每位董事酬金7549萬元，排行第2；第3高則由台新新光金的5671萬元拿下。

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去年平均董事酬金前10名中，金融就佔了6家，除了中信金、台新新光金外，排行第4的是元大金的4990萬元、第5名的凱基金4870萬元、第6名的富邦金3694萬元、第7名的台中銀3602萬元；其中富邦金前1年平均董事酬金以7193萬元排行第3，這次也大縮水近半。

至於電子股除了國巨外，去年獲利大爆發的散熱廠奇鋐，平均董事酬金首度擠進前10名，以3213萬元排名第9；大立光則以3192萬元排名第10。

而傳統產業則僅有和泰車以3359萬元排名第8，也是今年唯一排行前十的傳產業。

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