3萬7到了！台積電飆2100元、指數登37043點，雙雙再創新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報道〕市場對中東前景樂觀，認為美國和伊朗可能達成協議，美股4大指數週二全面上揚，週三亞股延續行情，韓股飆漲逾3.6%，直接6200點，而日經亦上漲近700點，指數站穩在58000點之上，台股週三在台積電開盤上漲帶動，指數開盤漲72.99點，以36369.11點開出。

週三台股在台積電持續創新高，加上台達電、台光電、聯發科、世芯-KY等權值股，及ABF載板、面板、記憶體、IC設計等電子股領攻，金融與傳產助攻，指數開高走高，隨著台積電買盤不斷點火，股價持續創新高，盤中來到2100元，指數也跟著衝高，大漲747點，來到37043點。

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綜合外媒報道，美國總統川普週二向《紐約郵報》承認，結束伊朗戰爭的談判可能在兩天內在巴基斯坦恢復。白宮官員則向CNBC表示，美伊第二輪談判正在討論中。同時，美國國務院表示，以色列和黎巴嫩週二在華盛頓舉行、由美國主辦的會議後，同意在兩國商定的時間和地點啟動直接談判。

美伊和談曙光同時投資人也評估最新的銀行獲利和美通膨數據，週二美股上漲趨勢，並逼近歷史高點，道瓊工業指數上漲317.74點、0.66%，標準普爾50 0指數上漲1.18%，那斯達克指數上漲1.96%，費城半導體指數勁揚2.04%，台積電ADR上漲10.32美元、2.79%，收在379.89美元。

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