營運觸底反彈！南亞、台化、台塑化Q3順利虧轉盈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶9月營收今日出爐，其中，台塑（1301）、南亞（1303）9月營收分別成長7%、6.3%，台化（1326）與台塑化（6505）則遇到定檢之故，營收微幅下滑；至於外界關注第三季自結獲利，南亞、台化、台塑化都順利虧轉盈，僅台塑微幅虧損，台塑四寶也預計於下午三點半公告最新第四季營運看法。

台塑指出，9月營收140.18億元、月成長7％，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單改至9月出貨，因此，9月液鹼銷售量較8月增加6.8萬噸；至於第三季獲利方面，台塑自結稅後虧損6億元，比上季虧損減少60億元，每股虧損0.09元。

南亞9月營收221.7億元、月成長6.3%，其中化工產品因德州EG銷售增加，及部分8月訂單跨月裝運出口，致交運量提高；電子材料產品由於網通、伺服器需求穩定，客戶面對材料漲價趨勢，在十一假期前積極備貨，帶動營收增加；而聚酯產品因下游進行秋冬備胚，提高購買量，塑膠加工產品因大陸車用皮等民生需求回暖，營收也都有成長。

至於南亞第三季獲利則寫下近8季以來新高，受到IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資公司南亞科及台塑化皆於本季轉虧為盈，再加上匯率走穩，外幣兌損大幅減少，統計南亞第三季稅後盈餘32.6億元、每股稅後盈餘0.41元。

台化9月營收230.69億元，月減0.6％，其中量差減少0.1億元，售價差減少1.2億元。台化指出，SM下游需求不佳，產銷量減少2.7億元，另台灣醋酸本月安排定檢，配合庫存減少銷售1.6億元，同時，台化出光客戶上月提前下單備貨，銷售減少1.4億元；福懋長纖布訂單受季節轉換影響，減少0.9億元。台化也統計，自結第三季稅後盈餘為17.87億元，每股稅後盈餘0.30元。

台塑化9月營收524.95億元、月減3.7%。台塑化表示，9月原油煉製量因配合重油加氫脫硫單元（RDS#2）及重油媒裂單元（RCC#2）等單元執行定檢所致，9月全產品銷售量比上月減少2556千桶。台塑化也統計第3季稅後盈餘85.84億元、每股稅後盈餘0.90元。

