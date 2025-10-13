聖暉*、銳澤9月營收走高，第4季展望樂觀。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）9月合併營收達39.09億元，月增15.8%、年增29％，創新高佳績，帶動第3季合併營收達110.4億元，年增45％，也創單季營收新高紀錄，累計前3季合併營收達305.1億元，年增47％，續寫歷年同期新高。

展望第四季，持正向樂觀看法。隨著地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點9布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求仍將維持強勁，相關專案的發包與執行可望成為集團未來營收的關鍵動能，同時，AI應用將進一步驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，聖暉*憑藉在地化經驗、跨國專案實績及完整的工程技術基礎，將深化與全球大廠的策略合作關係。

聖暉*旗下高科技廠房氣體供應系統廠銳澤（7703）9月合併營收達2.2億元，月增9.26％、年增10.59％，連續5個月刷新歷年同期新高，第3季合併營收為6.01億元，較上季減少，但年增28.16％，為歷年同期新高。累計今年前3季合併營收為17.78億元，年增34.82％，創歷年同期新高佳績。

銳澤指出，9月受惠在半導體產業景氣回溫與AI伺服器、先進製程擴建需求升溫下，帶動旗下氣體主系統及二次配工程出貨與認列進度攀升，同時配合客戶於台灣、中國及美國等地新廠設置進度，積極擴充專案管理與整體技術服務能量，確保各區域專案交期與品質，保持客戶良好滿意度，進一步推升第3季、前3季整體營收皆躍歷年同期新高佳績。對第四季展望，銳澤持審慎樂觀看法。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）9月合併營收6.68億元，月增13.25％、但年減達38.8%，第3季營收跟上季幾近持平，累計今年前3季合併營收62.36億元，較去年同期減少15.3％。朋億*表示，9月營收受到部分客戶新廠擴建節奏調整、專案工程施工進度暫緩所致。展望2025年第4季，朋億*將持續結合既有產業技術優勢與專業工程服務能力，掌握台灣、中國、東南亞及日本市場的半導體及電子級化學品廠商擴建需求，並尋求新市場與新客戶的拓展機會，以期創造未來營運加分效果。

