憂關鍵技術流向中國 荷蘭政府出手接管安世半導體

荷蘭政府週日（12日）表示，由於擔心關鍵技術可能轉移至中國，目前正在對晶片製造商安世半導體進行干預。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭政府週日（12日）表示，由於擔心關鍵技術可能轉移至中國，目前荷蘭政府正在對晶片製造商安世半導體（Nexperia）進行干預。其中國母公司聞泰科技也在同（12）日公告，證實暫時失去對安世的控制權。

綜合外媒報導，荷蘭經濟部表示，這次採取干預行動是因為安世半導體內部存在「嚴重的治理缺陷和行為」，這項決定旨在防止安世生產的商品在緊急情況下出現斷貨的情況。荷蘭經濟部在聲明中指出，這是海牙首次動用《貨物供應法案》（Goods Availability Act），因為這對荷蘭和歐洲土地上關鍵技術知識和能力的持續供應和保障構成威脅。

請繼續往下閱讀...

安世生產的晶片等產品應用於歐洲汽車工業和消費性電子產品，荷蘭政府接管總部位於荷蘭的中國半導體製造商安世，將確保足夠的晶片可以留在歐洲，以供產業使用。安世母公司為聞泰科技，這家中企已被華府列入「實體清單」。

聞泰科技於2019年取得安世半導體的控股，該公司在聲明中表示，這項決定是一種出於「地緣政治偏見而非基於事實的風險評估所進行的過度干預行為」。此舉嚴重違背了歐盟長期以來倡導的市場經濟原則、公平競爭和國際貿易規範。

根據聞泰科技公告，荷蘭經濟事務與氣候政策部在9月30日對安世半導體下達「部長令」，要求安世及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，1年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等作任何調整。

公告顯示，荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業法庭裁決，聞泰科技對安世半導體的控制權，除了保留的1股外，暫時失去對剩餘99股的股東權利，例如治理權和投票權等，這導致聞泰暫時失去對安世的控制權，另外也傳出，安世執行長張學政的職務和職權也因此被暫停。

此舉加劇了西方國家與中國在先進半導體和關鍵原物料等高端技術的摩擦，在美方的壓力下，海牙目前已限制艾司摩爾（ASML）向中國出售先進的半導體製造設備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法