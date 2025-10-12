昔環遊世界！7旬婦因「1心態」淪超市挑半價品 揭全職主婦慘痛代價

日媒以真實案例揭示，即便曾有高收入，也不能對老後生活掉以輕心。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休養老若沒足夠退休金，只靠微薄年金生活，容易陷入困境。日本一名73歲的婦人過去大半時間過著全職家庭主婦生活，靠著丈夫高收入，全家曾到處出國旅遊。然而，由於年輕時抱持著「家庭有高收入、不擔憂未來」的心態，讓她對老後生活掉以輕，在丈夫退休並罹癌離世後，她靠每月僅約13萬日圓（約新台幣2.6萬元）的年金生活，平時必須精打細算過日子，挑選超市貼半價的商品成了她的日常。她回顧自己的人生，她對年輕時未曾更努力工作與儲蓄，感到深深後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，73歲的A女士，其丈夫曾在東京的中型企業任職，巔峰時期年收入超過800萬日圓（約新台幣160萬元），甚至還有豐厚的獎金。在兩個兒子還小時，A女士就是一名全職家庭主婦，靠著丈夫的收入，家中生活無虞，也未對未來有太多憂慮。她回憶道「最好的日子是泡沫經濟時期，家人朋友一起去過夏威夷、關島、香港，甚至新加坡旅行。」

然而，泡沫破裂後，丈夫獎金大減，A女士也不得不開始做兼職補貼家用。她說「我們買公寓的時候經濟狀況最差，所以還貸款很困難。我還得支付兒子的教育費用，所以我開始每週三天在超市收銀台工作。但我們並沒有認真考慮退休問題。我們靠自己，想著『總能找到辦法的』。但最終，退休就這樣來了。」

然而，不幸的是，丈夫退休3年後罹患癌症過世，現實瞬間襲來。丈夫的遺屬撫卹年金約8萬日圓（約新台幣1.6萬元），即便加上她的國民年金，總計也僅約13萬日圓。而丈夫的退休金也全部用來還房貸了，家中存款僅剩約700萬日圓（約新台幣140萬元）。

A女士說說「以前靠著丈夫的退休金，日子還算寬裕，等他過世後才意識到自己的不足。現在回想，如果當年能全職努力工作，增加養老金，也許今天會更安心。」她甚至擔心未來的葬禮與醫療、照護費用，只能儘量節省開支。

如今，A女士的生活仍在精打細算中，專挑超市半價商品購買，視為小小的奢侈。「我很喜歡甜點，能便宜買到蛋糕或糰子，會覺得自己小小奢侈了一下。」她笑著說，但笑容背後隱藏著深深的後悔。

報導指出，A女士的故事，也為未來即將步入老年的民眾敲響警鐘，即便曾有高收入，也不能對老後生活掉以輕心。「年輕時，老後似乎很遙遠，但等你發現時，時間和體力都回不來了。「多工作、不要過度奢侈，用自己的力量為老後做好準備。」

