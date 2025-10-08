勞動部祭最高4.8萬津貼助新鮮人求職 首月逾4000人響應

為協助剛踏出校園的青年順利進入職場，勞動部今（114）年9月起推動「支援青年就業計畫」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕畢業季剛過，考量美國關稅恐衝擊新鮮人求職，為協助剛踏出校園的青年順利進入職場，勞動部今（114）年9月起推動「支援青年就業計畫」，提供第一次找工作的青年就業輔導與協助，更有總金額4萬8000元的尋職津貼與就業獎勵，首月即獲得4309名青年報名參加，經審核合共3158人、73.29%符合參加計畫資格。

「支援青年就業計畫」是為了協助年滿15至29歲、未在學，且持續未就業達60日以上的本國籍初次尋職青年就業。符合資格的青年可以到「台灣就業通」網站申請，先加入會員，並至少完成1項台灣就業通職涯測評專區的「職業心理測驗」，即可至支援青年就業計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，需上傳身分證明文件、最高學歷畢（肄）業證書、金融機構存摺封面、退役證明文件等規定文件。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，青年在參加計畫90日內，若完成自行求職、接受就業諮詢、推介就業等3階段求職準備，每個月可領取尋職津貼6000元，最高1萬8000元。參加計畫的期間內若順利找到工作，並持續受僱於同一雇主滿90日以上，勞動部再發給就業獎勵金2萬元；滿180日以上再發給就業獎勵1萬元，總計每一參加計畫青年合計可領取最高4萬8000元的尋職津貼及就業獎勵。

勞動部統計，本計畫自114年9月1日起開始辦理，截至9月30日止，已有4309名青年報名參加，但其中僅73.29%經審核符合參加計畫資格，人數達3158人。勞動部分析，資格不符合原因包含參加計畫時已投保或曾投保、失業週期未達60日；也有申請青年因求職紀錄沒有載明應徵單位、職務名稱等資訊，或是沒有完成就業諮詢輔導，導致申請尋職津貼未能審核通過；另在申請就業獎勵時，部分青年因未在參加計畫的90日內就業、就業後因個人生涯規劃選擇離職或轉職，沒有達到就業滿90日的條件，因此不能領取就業獎勵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法