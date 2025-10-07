綠界攜手中租無卡分期支付品牌 拓展新支付體驗

綠界科技宣布與中租「zingala銀角零卡」合作。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付龍頭綠界科技（6763）今日宣布，與中租-KY（5871）旗下的無卡分期品牌「zingala銀角零卡」合作，提前佈局下半年電商檔期，共推嶄新的支付體驗。除讓消費者享有更多多元彈性的付款選擇，也協助商家提升轉換率與客單價。

綠界科技劉士維總經理表示，此合作是結合雙方優勢，可讓商家無痛開通無卡分期服務，擴大商家的銷售客群，消費者可於綠界付款結帳流程中使用「zingala銀角零卡」進行分期付款，免信用卡，APP操作簡易，大幅增加購物順暢度。

請繼續往下閱讀...

中租控股策略長廖英智則指出，「zingala銀角零卡」是採用類似信用卡預授額度的創新支付模式，近年累積會員數約170萬、呈現大幅成長，合作商家數也突破4萬家，服務範圍橫跨電商平台、旅遊、百貨等多元領域。

綠界說明，第一波合作將高額消費場景推動，再擴展至高頻消費領域。因「zingala銀角零卡」在年輕族群、自由工作者接受度高，也可促使協助商家擴展潛在客群，提升下單率與回購率。

展望未來，綠界表示，將與中租將共同展開多面向的推廣計畫，包含對中租新用戶的專屬優惠，推出消費者下單現折百元活動，以及商家的行銷資源，讓雙方合作能持續深化並帶動使用規模，攜手打造安全、便利且高黏性的電商支付生態圈，創造長期且穩健的成長價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法