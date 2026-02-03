黃金價格早盤強彈3.5％！ 白銀同步大漲

黃金價格在週二（3日）亞洲早盤出現回升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在週二（3日）亞洲早盤出現回升，金價在短短2個交易日內下跌 13% 之後，逐步收復部分失土；白銀價格亦同步走高。

《彭博》週二報導，現貨黃金一度上漲 2.9%，逼近每盎司 4800 美元。金價在前一個交易日（2日）下跌近 5%，延續上週五創下逾十多年來最劇烈的跌勢。

白銀一度上漲 5.1%，站上每盎司 83 美元，在週一重挫 7%，並於 1 月 30 日創下盤中歷史最大跌幅後出現反彈。

貴金屬價格上月在一波急速拉升中衝上歷史新高，漲勢之猛烈，就連資深交易員也感到措手不及。隨著市場再度擔憂地緣政治動盪、貨幣貶值風險，以及聯準會獨立性可能遭到削弱，投資人紛紛湧入黃金與白銀避險。

其中，中國投機性資金的大舉進場進一步放大了漲勢，但隨著美元於上週五反彈，這波行情也隨之急轉直下。

分析人士指出，中國投資人是否選擇逢低承接，將在很大程度上左右後續市場走向。上週末，大批買家湧入中國最大的貴金屬交易市場深圳，趕在農曆新年前加碼購買金飾與金條。中國金融市場將自 2 月 16 日起因春節假期休市逾一週。

部分國際銀行仍看好金價後市表現。德意志銀行（Deutsche Bank AG）週一在報告中表示，維持黃金價格將反彈至每盎司 6000 美元的預測不變。

截至新加坡時間週二上午 7 點 51 分（台灣時間週二上午 7 點 51 分），現貨黃金上漲 2.2%，報每盎司 4763.95 美元；白銀上漲 3.6%，至每盎司 81.15 美元。白金與鈀金價格亦同步走高。衡量美元走勢的彭博美元即期指數（Bloomberg Dollar Spot Index）在前一個交易日上漲 0.3% 後，今日持平。

