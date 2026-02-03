台灣企業第一人 鴻海劉揚偉受邀參加華府國會山莊與矽谷論壇

鴻海董事長劉揚偉受邀參加3月24日在華府舉辦的美國「國會山莊與矽谷論壇」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國「國會山莊與矽谷論壇 （Hill & Valley Forum）」將於3月24日在華盛頓特區召開，鴻海（2317）董事長劉揚偉成為首位受邀的台灣企業家，預計攜手美國國會議員、國防與國安體系人士，以及多位科技產業領袖同台，針對人工智慧（AI）、國防科技、先進製造與科技同盟等議題進行交流。

「國會山莊與矽谷論壇」自2023年起召開，為美國跨黨派年度重要科技政策會議，旨在串聯政府與科技產業力量，討論國家安全、產業競爭力與新興科技發展方向。主辦單位指出，該論壇匯聚多位現任國會議員與參議員，以及國防、科技與投資領域關鍵人士，與會層級與政策影響力，甚至被認為超越世界經濟論壇（WEF）與慕尼黑安全會議。

根據大會規劃，本屆論壇聚焦「美國科技未來250年」的長期戰略，討論如何延續美國創新傳統，並在AI、國防、太空、先進製造與關鍵產業鏈等領域，維持科技與產業領導地位。論壇也特別強調公私部門合作的重要性，盼透過政府與產業的緊密協作，強化美國與盟友的科技同盟與產業韌性。

主辦單位也指出，今年議程將圍繞三大主軸展開，包括科技領導力、產業領導力與同盟領導力。在科技層面，討論將涵蓋AI、機器人、自動化與軟體應用；在產業層面，聚焦半導體、關鍵礦物與先進製造；在同盟層面，則關注北約（NATO）體系、歐洲再工業化與盟友間的科技合作架構。

在此次賓客名單中，劉揚偉成為少數受邀的亞洲科技製造業領袖之一。外界解讀，鴻海近年積極布局AI伺服器、智慧製造與全球產能配置，並深化與美國科技產業與供應鏈的合作關係，正好呼應美國政策端對於先進製造回流、科技自主與國防產業安全的高度關注。

市場認為，劉揚偉此行不僅是企業領袖參與國際論壇，更象徵台灣科技製造業在美國科技與產業政策版圖中的角色轉變。隨著AI與國防科技成為各國競逐焦點，鴻海在製造、整合與規模化能力上的優勢，正逐步進入美國政府與產業界的核心討論視野。

