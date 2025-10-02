台積電是否參與台美談判？ 鄭麗君給答案

行政院2日院會後第2場記者會「台美第五輪實體參與討論說明」，由鄭麗君副巴爾（中）、行政院經貿辦總代表楊珍妮政務委員（左）、經濟部何晉滄次長（右）出席。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君上週赴美進行台美對等關稅第5輪實體磋商，昨清晨搭機返台。針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片產能五五分」，外界關切鄭麗君8月時邀請30多家半導體及供應鏈業者座談，是否包括台積電，另台積電是否在台美談判過程參與？鄭麗君斬釘截鐵地說，「我可以非常清楚的說沒有」。

鄭麗君表示，美國在談判過程中表達「擴大投資加供應鏈合作」的需求，目標希望提升本土晶片製造能力，來滿足一定程度的美國本地需求，這是美國的國安目標，且希望友好國家一起來參與。

對台灣而言，鄭麗君指出，我國業者已經展開擴大投資美國，我方可以在「根留台灣、布局全球」的整體戰略目標底下，思考協助台灣企業擴大布局美國；我方願共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固在全球領導地位，並藉以深化台美關係。

鄭麗君說，面對美方期待，我方再三說明我們的立場，現階段談判標的是將對等關稅和232關稅併談。而在與美方談判過程中，我方數度提出避免台美雙重課稅協議（ADTA）的訴求，美方稱會將相關訴求轉達給美國國會。

外界關切美國政府關門是否影響與我談判進度，鄭麗君表示，這是美國內政，我方不便代替發言，但在這輪實體磋商後，雙方有共識後續會持續文件交換來溝通。

