醫材廠組國家隊首度赴日展出 Team Taiwan搶日本高齡商機

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣醫療器材公會攜手工研院生醫所、外貿協會、金屬工業中心及資策會，共同率領43家醫材業者，參與2025年日本東京國際醫療展（Medical Japan Tokyo）。醫材公會指出，本次台灣展區設立兩個主題館，貿協的台灣精品館以及生醫所的台灣創新館，採取整合資源、共同行銷的方式規劃，向日本買主全方位展示台灣在智慧醫材、數位健康、AI應用與創新科技等領域的整體實力，積極推動台日醫療產業的互動交流與國際合作。醫材公會理事長李永川說，這是「台灣醫材國家隊」在日本的初試啼聲，充分展現Team Taiwan的決心。

駐日代表李逸洋出席時致詞表示，台灣醫材產業具備三大優勢，包括高品質的醫療體系、普及的健保制度，以及能導入醫療產業的高科技研發能量。同時，台灣在次世代資通訊領域展現出供應能力與跨域整合實力，若能結合日本在超高齡社會中累積的醫療實務與長照經驗，將可形成互補，共創雙贏。

當天下午登場的「台日數位科技與醫療創新交流工作坊」，李永川帶領7家創新智醫公司輪番上台，分享AI診斷輔助系統、遠距健康監測、智慧病房解決方案等實際應用案例，展現台灣醫材在數位轉型浪潮中的國際競爭力。

台灣醫材公會攜手法人與政府單位，致力推動「台灣醫材國家隊」形象，強化國際曝光與品牌能見度。透過整合展覽資源、多元活動安排與跨界合作平台，持續擴大台灣醫材產業在全球市場的影響力，進一步拓展商機、深化台日合作，共同開創智慧醫療新未來。

