輝達落腳台北士林案恐破局 侯友宜表態爭取

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜2日視察雙溪區邊坡崩塌復建工程時，被問到輝達落腳台北市士林區的計畫恐破局，輝達是否有與新北市接觸，侯友宜表示，新北市是AI產業鏈最多的地方，有完整的一個供應鏈，其實新北最需要的是各方面的產業都能夠落腳到新北市來。

侯友宜指出，輝達目前選定在台北市，至於台北市跟輝達在合作的過程當中進展的狀況如何，目前還不知道，但對新北市來講，只要需要新北市來配合，新北市有意願跟輝達配合，因為新北市在林口的A9捷運機場站旁邊，有國有地也有市有地，完整的產業基地。

他表示，除了輝達以外，也歡迎各家科技產業都能夠一起落腳新北市，所以市府未來還是會跟輝達、跟其他產業的業者，保持密切聯繫，讓更多產業落腳新北。

對於外界擔心私人土地徵收會順利嗎？侯友宜回應，A9機場捷運站旁邊的國有地跟市有地，那是國有的地，以及包括新北市的地，所以土地的使用是不會有多大的問題。

至於交通衝擊，他表示，實際上林口這幾年，已經在南出北入的匝道口進行立體化改善，以及未來對林口輕軌要做完整的配套，所以這個部分不用擔憂，因為林口台地上的路，除了這幾條路網以外，未來會從台北港再拉一條105道路上來，基地剛好在捷運系統旁邊，也可以跟華亞園區、桃園介接，並連結新莊的科技產業園區。

