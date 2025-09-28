ChatGPT神助攻！5旬夫妻「靠副業」日賺3萬 曝致勝秘訣

Michelle和丈夫Brian開創副業，收入頗佳。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對夫妻靠著研發一款健康、蛋白質豐富的健康果醬創造副業，短短數週內，每日收入就突破1000美元（約新台幣3萬元）。他們透露，除了自身經驗與創意外，ChatGPT在解決電商技術問題、挑選應用程式甚至商業策略上都提供了實質幫助，讓小型創業也能快速找到方向，從零開始創造意想不到的成功。

外媒報導，住在美國明尼蘇達州的51歲女子Michelle Platt，過去曾經經營健康養生網站9年，現在於私立學校任職，她的丈夫Brian Platt（53歲）則是擁有30年廣告創意經驗的資深創意總監，目前則以自由接案為主。

夫妻倆的副業靈感源自2024年4月的一次會議，Michelle 在會議上與線上創業者交流健康食品與亞馬遜影響者計畫（Amazon Influencer Program）時，了解到市場缺乏低糖、高蛋白且富含營養的果醬。夫妻倆決定填補這個市場空缺，創立品牌「Jam Packd」，Brian補充，兩人家裡經常吃果醬，但現有品牌口味過甜、缺乏營養，這也促成了他們打造健康果醬的決心。

一開始，他們共投入約2萬美元（約新台幣61萬元），涵蓋網站設立、商標、設計、法律顧問與食品研發。他們先做了簡單的試驗品用來測試市場反應，接著找了一些消費者進行試用和意見收集，最後與食品科學家合作完善配方，並找到能製作這種特殊果醬的代工廠。Brian回想「身為小品牌，沒人想理你，有時甚至得留三分鐘的語音信箱才會有人回電。」

兩人表示，經營副業過程充滿挑戰，從採購材料、掌握毛利到處理供應商的延遲，每一環節都需要高度組織與耐心。Michelle說，她本身不擅長數字，但有Brian的廣告經驗作支撐，品牌才能順利成長。Brian則提醒「很少有人像你一樣在乎產品，熱情與回應可能只有十分之一。」

雖然過程不易，但回報也相當快。他們的第一批產品在30天內售罄，穩定每日收入很快突破1000美元。至今，Jam Packd已突破5萬美元（約新台幣152萬元）銷售額，預計第一年收入將達40萬至50萬美元（約新台幣1218萬至1522萬元）。

談及創業收穫，Michelle說「能從零開始創造，並讓人欣賞你的產品，這種成就感無與倫比。」Brian則表示「在廣告公司，如果CMO（行銷長）說不行，那點子就死了。現在由市場決定，結果常常出乎意料。」

對於新創業者，夫妻倆也提供建議，Michelle強調第一印象的重要性，「logo、包裝、網站和產品都要做到位。」Brian則引用Intel前CEO葛洛夫（Andrew Grove）的話「只有偏執狂才能生存」，提醒創業者要質疑每個細節，因為少數關鍵決定往往決定成敗。

報導特別點出，Jam Packd的成功故事，也顯示了AI工具在小型創業中的實用性。夫妻倆透露，ChatGPT在解決電商技術問題、挑選應用程式甚至商業策略上，都提供了實質幫助。對Michelle和Brian而言，這不只是副業，而是將健康理念與創意結合的創業實驗，從市場空缺出發，用果醬證明，創意與努力可以帶來意想不到的收益。

