黃金超狂週線連5漲！後市走向專家全說了

2025/09/20 09:15

黃金週五（19日）收高。（路透資料照）黃金週五（19日）收高。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）啟動今年首次降息之後，市場關注未來政策路徑，黃金週五（19日）收高，本週週線連續第五週上揚，專家表示，黃金仍然相當強勁，今年底前金價有望觸及4000美元。

黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司3672.08美元；12月交割黃金期貨上漲0.7%，報每盎司3705.80美元。

《路透》報導，黃金本週共上漲0.8%。Fed本週三降息1碼（0.25個百分點），但同時警告通膨持續，讓人們懷疑未來是否繼續降息。

金價在降息決議公布後，一度創下每盎司3707.40美元的歷史新高，但在利率展望不確定性中，震盪走軟。

RJO Futures 市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「黃金仍然相當強勁，只是在Fed決策會議之後有所暫停。看漲趨勢依然良好，創新高已成必然，就現實層面而言，我們很可能在今年年底前看到金價觸及4000美元。」

