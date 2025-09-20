晴時多雲

存到多少錢能退休？「1壞習慣」有錢生活也會變惡夢

2025/09/20 13:51

知名財經專家表示，摧毀退休夢想的事情不是投資不足，而是「帶著債務退休」。（美聯社資料照）知名財經專家表示，摧毀退休夢想的事情不是投資不足，而是「帶著債務退休」。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名財經專家藍西（Dave Ramsey）警告，如果在理財過程中養成1個「壞習慣」，即使帳戶裡擁有上百萬美元（約新台幣3020萬元），也可能在退休後過得拮据，甚至陷入財務困境。

藍西直言，真正會摧毀退休夢想的事情不是投資不足，而是「帶著債務退休」。假設1名年輕人每月持續投資100美元（約新台幣3020萬元），等到退休時資產可能有機會累積至117萬美元（約新台幣3534萬元），「理論上會擁有安穩養老生活」。

但藍西指出，許多人努力投資的同時，仍選擇過度消費，背負車貸、學貸或信用卡債，甚至長年將債務視為「理所當然」的一部分，「你不能像養了寵物一樣，每月還750美元（約新台幣2.3萬元）的車貸，你也不能讓學生貸款存在這麼久」。

債務是退休金最大的敵人

藍西分析，負債會讓複利的成果大打折扣，尤其是高利率的信用卡債務，會讓資金源源不斷流向銀行與金融機構，「當你習慣讓自己活在每月的還款循環中，其實就是在幫銀行打工，讓他們擁有比你更大的辦公室和更豪華的家具」。

藍西將債務稱為「阻擋財富累積的最大障礙」，強調若不早脫離債務，退休財務將很難真正自由。

不能將債務歸咎於通貨膨脹

藍西認為，許多人會將負債歸咎於通膨，物價高漲迫使自己透支生活，但這都是藉口，他表示，「債務並不是因為通膨，而是因為你不願意降低生活水準來應對。」

他舉例，許多人寧願在通膨期間持續購買高價咖啡，也不願意調整支出模式，最終只會用債務去填補短期的慾望。對他而言，認真檢視生活方式並嚴格控管開支，才是對抗通膨、避免陷入債務陷阱的正確方式。

債務最終會反撲

藍西強調，若1個人選擇用債務維持原有的生活水準，遲早會面臨反撲，「債務就像一個迴力鏢，它最終會回來打在你頭上」。若抱持著「先享受、再用借貸補漏洞」的心態，退休後的日子將非常辛苦，因為收入來源將減少，但債務依舊存在，甚至會隨利息越來越多。

藍西建議，除了持續投資、早日準備退休金外，務必避免任何形式的長期債務。他說，不要再讓債務「常態化」，因為唯有真正擺脫債務，財富才會累積，退休金才不會淪為數字遊戲。

