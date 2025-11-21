聚鼎傳內線交易 檢調約談董事、副總等6人

保護元件大廠聚鼎（6224）傳內線交易，檢調今日約談該公司副總楊泓文。（記者王定傳攝）

首次上稿:15:53

更新時間:17:22

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，保護元件大廠聚鼎（6224）2022年8月間，發布重訊公布財報，其中，該公司上半年度營收利益餘元1億餘元，而該公司張姓董事、副總楊泓文、協理呂明勳涉提前獲知消息，利用親友或同事帳戶賣股以避損，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索張等人住處，約談張、楊、呂等6人，全案朝內線交易法偵辦。

保護元件大廠聚鼎（6224）傳內線交易，檢調今日約談該公司協理呂明勳。（記者王定傳攝）

聚鼎科技是在1997年成立並於並新竹科學園區設廠，資本額約8億元，是一家PPTC（高分子正溫度係數）製造公司。

2022年8月18日下午1時許，聚鼎發布重訊：「公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告」，其中，1月1日累計至本期止營業損失高達1億餘元。

檢調獲報，該公司張姓董事涉利用親友帳戶提前賣股避損約上百萬元；楊姓副總涉以自己帳戶賣股避損約數萬元；呂姓協理則涉以同事帳戶賣股，仍有實際損害近萬元。

檢察官指揮台北處搜索張、楊、呂等人住處，約談6人到場查證，全案朝內線交易罪嫌偵辦。

